Duda Salabert é escolhida como uma das 50 LGBTQI+ mais influentes do Brasil

(foto: Lucas Ávila/Astronauta Comunicação)

A vereadora mais votada da história de Belo Horizonte, Duda Salabert (PDT), conquistou mais um posto de visibilidade. Ela foi escolhida como uma das 50 personalidades LGBTQI+ mais influentes do Brasil em 2020 em lista elaborada pela Rede Guya.

A cantora Anitta, que é bissexual, figura no top do ranking, sendo apontada como a pessoa LGBTQI mais inflente do Brasil. O segundo lugar é ocupado pela cantora Pabllo Vittar.