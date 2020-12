COVID-19 determina Natal triste para muitas famílias do Leste de Minas

Fim de tarde com ares de melancolia sobre os morros do Querosene e Carapina, em Governador Valadares (foto: Tim Filho)





A ocupação de leitos UTI COVID-19, cujo percentual diário sempre causa apreensão, chegou a 94,80% nos hospitais que atendem pelo SUS (Bom Samaritano e Municipal) e a 100% nos hospitais particulares (São Lucas e Unimed). Com as três mortes registradas no dia de Natal, Governador Valadares atingiu a triste marca de 422 mortes confirmadas pela COVID-19.









“Evitar as aglomerações na hora das compras, respeitar o distanciamento social, usar máscaras, álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão são as melhores formas de cuidar da nossa vida e de quem amamos”, são orientações da prefeitura em suas peças publicitárias.





Em Ipatinga, uma mulher de 81 anos, que estava internada no Hospital Marcio Cunha, morreu nesta quinta por causa da COVID-19 e aumentou o número de vítimas para 287. Na quarta-feira (23/12), Ipatinga confirmou três mortes em decorrência de complicações da COVID-19. Timóteo e Coronel Fabriciano registram 6 mortes, 3 em cada cidade, nas últimas 24 horas.

para muitas famílias do Leste de Minas, Valadares e cidades do Vale do Aço por causa da COVID-19. Nas últimas 24 horas foram registradasde pessoas que estavam acometidas pela doença em cidades comoEm Governador Valadares, o Boletim Epidemiológico desta quinta-feira (24/12), registrou 3 mortes.