Motorista com sinal de embriaguez bate em viatura dos bombeiros em BH

Batida ocorreu nesta manhã (24/12) no Bairro Estoril, em BH (foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Um motorista imprudente acabou batendo o carro em umadodena manhã desta quinta-feira (24/12), no Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte.De acordo com a corporação, o motorista dirigia um Ford Fiesta pela Avenida Barão Homem de Melo quando avançou ae colidiu na viatura.A suspeita é de que o jovem estava. A polícia encontrou bebidas alcoólicas dentro do veículo e ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.Um militar que estava na viatura equipado com roupão de incêndio quase se feriu. O traje ajudou a amortecer o impacto.O Samu foi acionado, mas o homem não precisou de atendimentos e a ambulância foi dispensada.O motorista foi levado para o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (-MG).