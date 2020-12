IPTU 2021 em Belo Horizonte: veja as alíquotas e prazo de pagamento

As guias do IPTU serão enviadas pelos correios até 8 de janeiro (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 21/12/2020)





Já estão disponíveis as informações sobre prazo de pagamento, taxas e alíquotas do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2021 em Belo Horizonte.









As guias do IPTU serão enviadas pelos correios até 8 de janeiro. Quem fizer o pagamento a vista ou antecipar duas parcelas até 20 de janeiro terá desconto de 6%.





O IPTU 2021 pode ser parcelado em até 11 vezes, com a primeira parcela vencendo em 15 de fevereiro e as demais no dia 15 de cada mês.





Taxas









Os valores das taxias e contribuições anuais cobradas no IPTU 2021 são os seguintes:





Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCR)

Imóveis com coleta em dias alternados: R$ 338,67 por economia

Imóveis com coleta diária: R$ 677,34 por economia

Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte (TFAT): R$ 152,04, por aparelho

Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CCIP): R$ 232,07





Estão isentos de pagamento do imposto os proprietários de imóveis nessas condições:





Imóvel exclusivamente residencial: valor igual ou inferior a R$ 69.419,24

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV): valor igual ou inferior a R$ 172.732,12

Programa de Arrendamento Residencial (PAR): valor igual ou inferior a R$ 74.485,56





Confira abaixo as alíquotas do IPTU 2021 por imóvel

IMÓVEIS EDIFICADOS



1.1 - Ocupação exclusivamente residencial: 1.1.1 - imóveis com valor venal até R$ 138.836,00: 0,60%; 1.1.2 - imóveis com valor venal acima de R$ 138.836,00 e até R$ 347.092,00: 0,70%; 1.1.3 - imóveis com valor venal acima de R$ 347.092,00 e até R$ 607.413,00: 0,75%; 1.1.4 - imóveis com valor venal acima de R$ 607.413,00 e até R$ 1.041.285,00: 0,80%; 1.1.5 - imóveis com valor venal acima de R$ 1.041.285,00 e até R$ 1.388.381,00: 0,85%; 1.1.6 - imóveis com valor venal acima de R$ 1.388.381,00 e até R$ 1.735.477,00: 0,90%; 1.1.7 - imóveis com valor venal acima de R$ 1.735.477,00: 1,00 %.



Ocupação não residencial e demais ocupações



1.2.1 - imóveis com valor venal até R$ 52.059,00: 1,20%; 1.2.2 - imóveis com valor venal acima de R$ 52.059,00 e até R$ 173.543,00: 1,30% 1.2.3 - imóveis com valor venal acima de R$ 173.543,00 e até R$ 867.735,00: 1,40%; 1.2.4 - imóveis com valor venal acima de R$ 867.735,00 e até R$ 1.735.477,00: 1,50%; 1.2.5 - imóveis com valor venal acima de R$ 1.735.477,00: 1,60 %.



LOTES OU TERRENOS NÃO EDIFICADOS



2.1 - imóveis com valor venal até R$ 69.414,00: 1,00%; 2.2 - imóveis com valor venal acima de R$ 69.414,00 e até R$ 520.640,00: 1,60%; 2.3 - imóveis com valor venal acima de R$ 520.640,00 e até R$ 1.041.285,00: 2,00%; 2.4 - imóveis com valor venal acima de R$ 1.041.285,00 e até R$ 1.735.477,00: 2,50%; 2.5 - imóveis com valor venal acima de R$ 1.735.477,00: 3,00%.





Solicitações e reclamações





Todos os pedidos relacionados ao IPTU podem ser feitos pela internet, por meio desta página do portal público da Prefeitura de Belo Horizonte





Em função da pandemia da COVID-19, o atendimento presencial só será realizado de forma restrita e em situações específicas entre 4 de janeiro e 3 de fevereiro. Para isso, é preciso fazer o agendamento prévio para comparecimento à Centro de Atendimento BH Resolve, que fica na Rua dos Caetés, número 342, no centro. Ela funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.