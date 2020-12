Contribuinte de BH terá 6% de desconto se pagar IPTU 2021 adiantado

Pagamento do IPTU com desconto deve ser feito à vista, até 20 de janeiro (foto: Elian Oliveira/EM/D.A press)

Osdeterão desconto de 6% no pagamento referente ao adiantamento integral de, no mínimo, duas parcelas do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano ().O pagamento deve ser realizado à vista, atédedo exercício ao qual se referir o lançamento ou no próximo dia que houver expediente bancário.O prefeito alterou, nessa segunda-feira (20), o Decreto 17.037, de 17 de dezembro de 2018, que regulamenta a notificação, a revisão e a reclamação contra o lançamento, a concessão de benefícios e o recolhimento do IPTU.O desconto para o IPTU de 2021 é superior ao aplicada em 2020, que foi de%.