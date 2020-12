Defesa Civil de BH emite alerta de risco geológico na zona Oeste e Barreiro

(foto: Defesa Civil/ Divulgação)

A Defesa Civil de Belo Horizonto emitiu nesta quarta-feira (23/12)para as regionais. Isso porque, devido às últimas, aumentou o nível de atenção para a possibilidade de risco geológico até o próximo domingo (27/12).A Defesa Civil recomenda atenção para o grau de saturação do solo e em sinais nas construções.- Coloque calha no telhado da sua casa;- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água;- Não jogue lixo ou entulho na encosta;- Não despeje esgoto nos barrancos;- Não faça queimadas. %u2800%u2800%u2800- Trinca nas paredes;- Água empoçando no quintal;- Portas e janelas emperrando;- Rachaduras no solo;- Água minando da base do barranco;- Inclinação de poste ou árvores. O Natal em Belo Horizonte deve ser de muita chuva . É o que anuncia o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O tempo instável permanece nesta quarta-feira (23/12) em praticamente todo estado.