Criança morre em incêndio em Betim; mãe e irmão ficam feridos

Bombeiro recolhe móveis destruídos pelo fogo (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)







Um incêndio em uma casa terminou de forma trágica na manhã desta segunda-feira no Bairro Industrial São Luiz, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma mulher e os dois filhos foram atingidos pelas chamas e uma das crianças morreu.









Quando os militares chegaram ao endereço, as duas crianças já tinham sido levadas por populares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Petrolândia. A mulher foi levada no helicóptero da corporação ao Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul da capital.





Mais tarde, os bombeiros foram informados da morte de uma das crianças, que tinha 3 anos. A que sobreviveu, de apenas 1 ano, também se encontra em estado grave e deve ser transferida para o João XXIII. Ela teve queimaduras em 80% do corpo. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.