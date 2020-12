Vídeo registra briga de trânsito em rodovia que dá acesso a Nova Lima; veja

Motorista do Fiesta deixou o volante para agredir o condutor do Ágile (foto: Reprodução)



Um vídeo que circula nas redes sociais neste domingo (20/12) mostra uma briga de trânsito na MG-30, que dá acesso a Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Não se sabe exatamente quando as imagens foram gravadas.

A confusão começou quando o motorista que dirigia um Ágile preto atirou uma lata em direção a um New Fiesta da mesma cor. Enfurecido, o condutor do veículo atingido partiu em direção ao primeiro carro, em alta velocidade e com ultrapassagens arriscadas, até o momento em que ambos pararam num congestionamento.

Vídeo mostra briga de trânsito em rodovia de Nova Lima pic.twitter.com/fgUtcEfPYH %u2014 Estado de Minas (@em_com) December 20, 2020

Depois disso, um homem aparentemente forte e com várias tatuagens desceu rapidamente do Fiesta, caminhou no meio do trânsito e acertou vários socos no motorista do Ágile, que não reagiu. Em seguida, ele voltou ao carro e seguiu o caminho.

O vídeo foi feito por motoristas que também seguiam no sentido Belo Horizonte.