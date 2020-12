COVID-19: três idosos morrem em asilo de Nova Era, Região Central de MG

O anuncio foi dado na madrugada desse sábado (19) e relata que apesar de todos os esforços no combate à COVID-19, incluindo testes PCR nos funcionários, disponibilização de EPI’s, restrição da entrada de terceiros dentro da instituição e introdução de protocolos orientados pelo órgão de saúde, o vírus não foi contido.

Ainda em nota, a instituição afirma que "está trabalhando incansavelmente para minimizar as consequências dessa terrível doença e não medirá esforços para tomar todas as possíveis medidas para resguardar a segurança do internos e funcionários".