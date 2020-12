Nova Lima vai receber praça revitalizada no Vale do Sol

A nova praça funciona como importante entroncamento entre os bairros da região do Vale do Sol e a rodovia BR-040 (foto: Bruno Pimenta - Oito Filmes) Vale do Sol, localizada no município de Nova Lima, vão ganhar um novo espaço, com infraestrutura e paisagismo. O município vai receber ainda uma viatura para integrar a frota do grupamento Tático Móvel da Polícia Militar. A entrega será feita na próxima quarta-feira (23/12), às 10h, na praça que fica na entrada do Vale do Sol. Moradores da região do, localizada no município de, vão ganhar um novo espaço, com infraestrutura e paisagismo. O município vai receber ainda umapara integrar a frota do grupamento Tático Móvel da Polícia Militar. A entrega será feita na próxima quarta-feira (23/12), às 10h, na praça que fica na entrada do Vale do Sol.





A inauguração vai contar com a presença de autoridades locais e de executivos da Cedro Mineradora, responsável pela entrega dos novos equipamentos para a cidade. A empresa opera, há pouco mais de dois anos, a Mina do Gama e, desde que iniciou suas atividades, assumiu uma série de compromissos com o município de Nova Lima.





Os moradores que quiserem participar do evento devem seguir os protocolos de segurança e prevenção contra a COVID-19, como uso de máscaras e distanciamento social.





Segundo a mineradora, de uma só vez ela reforça seu compromisso com a infraestrutura e a segurança da cidade. Isso porque entrega uma rotatória, que passa a funcionar como um novo espaço com total infraestrutura e paisagismo, e uma nova viatura para a Primeira Companhia de Polícia Militar Independente.





Diálogo com a comunidade





Para definir seu objetivo, a empresa optou por ouvir a comunidade e entender suas principais necessidades. Foi assim que a rotatória virou projeto. Ela funciona como importante entroncamento entre os bairros da região do Vale do Sol e a rodovia BR-040.





Durante anos foi um terreno baldio sem nenhum recurso de infraestrutura, usado como depósito de entulhos, troncos e raízes secas de velhas árvores e até sucatas de máquinas pesadas. Era um espaço degradado, propício para proliferação de insetos, roedores e enchentes em época de chuvas. Além disso, o terreno gerava uma sensação de insegurança para os moradores.





A obra foi iniciada em setembro deste ano e contou com dezenas de profissionais trabalhando em diversas frentes. A nova praça terá um jardim, reaproveitando troncos e raízes de árvores que já estavam lá. Mas, antes de ficar pronta e transformar a paisagem local, foram cumpridas várias etapas, como levantamento topográfico, paisagismo, drenagem, irrigação e projeto arquitetônico.

O primeiro passo foi desenvolver um bom sistema de drenagem, que conta com cerca de um quilômetro de galerias criadas com brita e tubos alveolares. Já a irrigação será responsável por manter vivas plantas de oito espécies diferentes, entre elas íris vermelha, grama esmeralda e grama amendoim. Como o solo da região não é propício ao cultivo de plantas, 30 carretas de terra vegetal foram trazidas de São José da Lapa.





Sensação de segurança

A recuperação de espaços degradados, por meio da reforma de praças, iluminação de vias, restauração de prédios, é fator decisivo para redução da criminalidade e aumento da sensação de segurança da população.





Além da praça, a mineradora entrega também uma nova viatura para a Primeira Companhia da Polícia Militar Independente, que é responsável pelo policiamento dos municípios de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O veículo será utilizado no serviço Tático Móvel, modalidade que está sendo implantada na Unidade.





Esse serviço atua em locais estrategicamente definidos e apontados pelo mapeamento criminal e inteligência de segurança pública, sobretudo, em ocorrências com maior grau de complexidade e na reação ao crime violento. A chegada da viatura vai garantir, segundo a PM, uma maior capacidade operacional à tropa e reforçar as ações voltadas para a segurança da população dessas áreas de abrangência da Unidade.





Além das entregas que vão ser realizadas no dia 23 de dezembro, a mineradora assumiu também obras de pavimentação e segurança na região, totalizando investimentos da ordem de R$ 5 milhões. Entre as principais intervenções estão a aquisição de câmeras de segurança para o Bairro Vale do Sol e quatro quilômetros de asfaltamento de uma das principais vias de acesso aos bairros da região. Junto ao asfalto foram desenvolvidos e executados trabalhos de terraplanagem, análise e reforço de solo, além da construção de vias pluviais para o escoamento da água da chuva.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa