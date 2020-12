Prefeitura autoriza clientes a montarem pratos em self-services de BH

Clientes poderão montar os próprios pratos no sistema self-service, desde que sigam as regras (foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press)









Os clientes precisam ficar de máscara durante todo o percurso e não poderão manusear outros objetos que não sejam os utensílios utilizados para o serviço. Os funcionários também têm que monitorar os consumidores para que sejam seguidas as regras de segurança para evitar o contágio da COVID-19.





Os estabelecimentos também têm a opção de manter o sistema antigo, ou seja, deixando um funcionário à disposição para montar os pratos dos clientes.





Veja todas as regras





O serviço de buffet na modalidade de autosserviço (self service) será admitida desde que sejam cumpridas as seguintes condições:

Um funcionário, utilizando máscara e protetor facial, fique encarregado exclusivamente de borrifar álcool 70% (setenta por cento) nas mãos dos clientes antes do acesso ao balcão expositor e sempre que necessário;

Bandejas, pratos, talheres, guardanapos e copos estejam protegidos e sejam entregues aos clientes por funcionários;

A higienização das mãos dos funcionários seja assegurada;

Os clientes devem permanecer de máscara durante todo o percurso e não poderão manusear outros objetos que não os utensílios utilizados para o serviço.

Os clientes devem ser monitorados e orientados por funcionário do estabelecimento no percurso assegurando o cumprimento dos protocolos e promovendo a troca imediata de talheres caso necessário e, obrigatoriamente, nas situações em que algum cliente atenda telefone celular, coloque as mãos na máscara, nos cabelos, espirre ou tussa.





autorizou clientes a montarem os próprios pratos no sistemaem restaurantes, lanchonetes, sorveterias e afins. A medida, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), começou a valer nesta quinta-feira (17/12) e tem regras a serem seguidas pelos estabelecimentos.