COVID-19: Idosos de asilo que testaram positivo recebem alta em Varginha

Idosos infectados são liberados, mas funcionários do asilo seguem em isolamento (foto: Varginhaonline/divulgação)

Os seisinfectados pelado Lar São Vicente de Paulo , em, no Sul de Minas, receberam alta médica nessa quarta-feira (16/12). As vítimas estavamou com sintomas leves e cumpriram o período de. Os oito funcionários infectados ainda não foram liberados.

De acordo com a Instituição, os idosos estavam com o quadro clínico estável. “Neste sentido, informamos que a contar da data de coleta dos exames dos idosos, completaram 15 dias nos quais os mesmos, tão logo os resultados chegaram, permaneceram em isolamento”, afirma nota do Lar São Vicente de Paulo.

Já os oito funcionários infectados ainda aguardam a liberação médica. “Os funcionários também se mantiveram com quadro estável e assintomáticos e estão próximos de concluir o período de isolamento e retornar às suas atividades”, completa.

A nota informou que os cuidados de prevenção ao novo coronavírus são mantidos no Lar São Vicente de Paulo. “Reforçamos que todos os procedimentos e protocolos de prevenção, combate e contenção da COVID 19 continuam sendo realizados pela equipe da instituição em conjunto com Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS). Também manteremos todos os cuidados que sempre prestamos à saúde dos idosos, o que acreditamos que favoreceu para que os mesmos vencessem esse desafio”, ressalta.

Varginha segue com 1.879 casos confirmados de COVID-19 e 45 óbitos em decorrência da doença.