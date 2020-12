Por falta de agentes, Justiça avalia interdição da Nelson Hungria

Nelson Hungria conta com 1.779 vagas; lotação não é informada (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D. A. Press) falta de agentes, a Defensoria Pública de Minas Gerais oficializou um pedido de interdição da Penitenciária Nelson Hungria, situada na cidade de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A solicitação foi encaminhada à Vara de Execuções Criminais da comarca do município e está em análise. Por uma possível, ade Minas Gerais oficializou um pedido de interdição da, situada na cidade de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A solicitação foi encaminhada à Vara de Execuções Criminais da comarca do município e está em análise.









“O pedido se deve ao iminente colapso total na segurança daquela unidade prisional, que será ocasionado pela redução do quadro de policiais penais que trabalham naquele estabelecimento, de cerca de 530 para 300 agentes. A redução do quadro se dará nos próximos dias com o encerramento dos contratos desses profissionais”, informou a Defensoria Pública.





O Estado de Minas entrou em contato com o Governo de Minas, que administra a penitenciária por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A pasta informou que prestará todas as informações necessárias à Justiça. A Nelson Hungria tem 1.779 vagas, e o Executivo não informa qual a lotação.