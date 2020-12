Após discussão no trânsito, adolescente é detido com arma em Contagem

Briga teria ocorrido após fechada no trânsito durante a madrugada (foto: Reprodução da internet/Google Maps)





Um adolescente de 17 anos e uma jovem de 21 foram detidos na madrugada desta quinta-feira após uma briga de trânsito no Bairro Inconfidentes, em Contagem, na Grande BH. Com eles foi apreendida uma arma, carregador e munição.









Durante rastreamento, eles avistaram o carro suspeito na Rua Jair Rodrigues do Vale. Os policiais estavam em motocicletas e fizeram sinais sonoros para que o carro parasse, mas a motorista não obedeceu e continuou a fuga.





A perseguição terminou no Bairro Riacho das Pedras, quando a motorista foi obrigada a reduzir a velocidade por causa do trânsito intenso. Segundo a polícia, no momento da abordagem, o adolescente abriu a porta e jogou a arma debaixo do carro, mas foi flagrado. A pistola calibre 9 milímetros foi apreendida. Dentro do veículo foram apreendidos um carregador de 17 munições.





Ainda de acordo com a polícia, a condutora do carro é inabilitada e o veículo ainda está envolvido na prática de crimes. O adolescente apreendido já tem várias passagens pela polícia. Ambos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Plantão de Contagem.