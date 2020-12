COVID-19: vice-prefeito de Nova Belém é transferido para atendimento em BH

O avião que levou Renaldo para Belo Horizonte decolou do aeroporto particular de um grupo empresarial de Mantena (foto: Portal Por Dentro da Notícia/Divulgação)





A transferência de Renaldo, de 50 anos, foi uma decisão da família e se deu pelo comprometimento de 50% de seus pulmões pela doença. "Por precaução, ele foi transferido para uma unidade de saúde com mais estrutura", divulgou a Associação dos Municípios da Microrregião Leste (Assoleste).

Transporte de avião

O avião que levou o vice-prefeito Renaldo para Belo Horizonte decolou do aeroporto particular do Grupo Toledo, em Mantena. Do Hospital São Vicente de Paulo até o aeroporto, o vice-prefeito foi transportado por uma ambulância do SAMU.





A COVID-19 também acometeu o prefeito eleito de Nova Belém, Valdeci Dornelas (PSB), diagnosticado com a doença em 30 de novembro. Dornelas já está totalmente recuperado, fora do isolamento imposto pela quarentena e se mostrou confiante no sucesso do tratamento de Renaldo, seu companheiro de chapa nas eleições de 2020 – que ele aguarda para a posse em 1º de janeiro de 2021.





