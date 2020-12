Alta temporada: Aeroporto Internacional de BH estima 1,3 mi de passageiros

Cerca de 10% do fluxo de passageiros deve transitar pelo aeroporto no dois dias que antecedem o Natal (foto: BH Airport/Divulgação)

Mesmo com o aumento de casos de COVID-19 em todo o país, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande BH, deverá receber na alta temporada, entre os meses de dezembro e janeiro, mais de 1,3 milhão de passageiros. Durante as festas de final de ano, o fluxo seguirá em crescimento, com movimentação de cerca de 130 mil pessoas entre 23 e 29 de dezembro e em torno de 140 mil passageiros no período de 30 a 5 de janeiro de 2021.





Em dezembro, mais de 600 mil pessoas devem passar pelo aeroporto. Os picos de movimentação deverão acontecer nesta quinta e sexta-feira, quando são esperados cerca de 23 mil passageiros por dia, e em 22 e 23 de dezembro, na véspera do feriado, quando também cerca de 23 mil passageiros deverão embarcar e desembarcar em Confins.





Já em janeiro, esses picos estão previstos para a primeira quinzena, nos dias 7, 12 e 14, com previsão de fluxo em torno de 25 mil passageiros por dia. Na segunda quinzena, os picos devem ocorrer em 18, 21 e 28 de janeiro, com a mesma expectativa diária de passageiros.





“A oferta de novos destinos e a programação de voos extras buscam atender os passageiros que desejam retomar as viagens a lazer durante a alta temporada. Nossa retomada está acontecendo de forma gradual e segura para que todos tenham a tranquilidade e confiança em voar e circular pelo terminal. O intuito é de sempre ampliar a conectividade de Minas Gerais com o Brasil e também com o mercado internacional”, avalia Clayton Begido, gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport, concessionária que administra o aeroporto.





Nordeste é um dos principais destinos

Como algumas fronteiras internacionais estão fechadas, os litorais do Nordeste e do Sudeste deverão ganhar espaço nesta alta temporada. Atualmente, o aeroporto atende um total de 36 destinos e chegará a 37 em janeiro com a entrada sazonal de seis voos semanais para Aracaju (SE), operados pela Azul.





Em dezembro, seis cidades foram adicionadas às operações. A rota para Cabo Frio (RJ) teve início no último dia 14 e vai operar com 14 voos semanais. Ainda haverá ligações adicionais para Foz do Iguaçu (PR) e João Pessoa (PB), que terão um voo semanal a partir do dia 19.





Além disso, com a estreia das operações regulares da Azul Conecta, de 17 de dezembro até o fim de janeiro, o aeroporto contará com nove voos semanais que ligarão, de maneira inédita, Belo Horizonte a Búzios (RJ) e sete voos semanais com ligação a Guarapari (ES), destinos muito procurados pelos mineiros durante o verão.





No último dia 6 ocorreu o retorno do voo internacional da Copa para o Panamá, com três voos por semana. “O intuito é atender os passageiros que desejam viajar para América do Norte, América Central e Caribe, por meio de uma rápida conexão na cidade do Panamá. Com a retomada da Copa, chegamos a 100% da retomada das empresas estrangeiras que operavam antes da Covid-19 no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte”, ressalta Clayton.





A partir desta sexta-feira (18/12) e até o fim de janeiro estão previstos voos extras da Gol para Fortaleza e Porto Seguro com sete voos semanais para cada destino.





Esses novos destinos se somam a outros 30 que já estavam em operação: Jericoacoara (CE), Maceió (AL), Natal (RN), Teixeira de Freitas (BA), Ribeirão Preto (SP), Florianópolis (SC), Vitória da Conquista (BA) , Barreiras (BA), Carajás (PA), Fortaleza (CE), Curitiba (PR), Governador Valadares (MG), Goiânia (GO), Ilhéus (BA), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Montes Claros (MG), Santos Dumont (RJ), São Luiz (MA), Uberlândia (MG), Campinas (SP), Vitoria (VIX), Belém (PA), Porto Seguro (BA), Recife (PE), Salvador (BA) e o internacional da Tap para Lisboa (Portugal).





Antes da pandemia, cerca de 30 mil pessoas circulavam diariamente pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e em torno de 300 voos eram operados por dia entre pousos e decolagens. Eram oferecidos voos para 45 destinos, sendo cinco internacionais (Orlando, Fort Lauderdale, Buenos Aires, Panamá e Portugal).