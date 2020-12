Mais uma remessa de vacinas contra meningite C desembarca em Confins

Carregamento desembarcou no início da manhã vindo de Luxemburgo, na Europa (foto: BH Airport/Divulgação)

Pela sexta vez neste ano o Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebeu um voo cargueiro com cerca de 2,6 milhões de doses de vacinas fabricadas pela farmacêutica GSK para prevenção da meningite C.





A operação foi realizada pela Cargolux, em um Boeing 747-400. A aeronave pousou nesta terça-feira (15/12), vinda de Luxemburgo, por volta das 5h30. Todo o material já foi destinado à Fundação Ezequiel Dias (Funed) para que seja disponibilizado para o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.









“Seguimos em um momento de atenção com a COVID-19 e é fundamental a realização de um voo cargueiro com recursos relacionados à saúde. Estamos comprometidos em contribuir para o fornecimento da vacina de meningite C para a população”, avalia.





Antes do voo desta terça-feira, em 27 de outubro chegaram cerca de 3 milhões de vacinas. Em 27 de setembro foram aproximadamente 3 milhões de doses para prevenção da meningite C. Um mês antes, o Terminal de Cargas recebeu aproximadamente 1,5 milhão de doses de vacinas fabricadas pela GSK. Já em 27 de abril, foram 4 milhões de doses. Em 30 de julho, outras 3,3 milhões de doses chegaram ao aeroporto.



Aeroporto é certificado pela Anvisa

O Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional foi reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por atender as Boas Práticas de Armazenagem, conforme diretrizes da Resolução 346/02.



A certificação comprova que o Terminal de Cargas cumpre todos os requisitos para receber cargas sujeitas ao controle da instituição, sobretudo no atual momento de pandemia do coronavírus.











Para Rafael Laranjeira, gestor executivo de Soluções Logísticas da BH Airport, receber mais este voo da Cargolux com uma carga da área da saúde mostra o empenho do aeroporto em oferecer soluções logísticas integradas aos clientes.