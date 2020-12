PF revela 'sistema institucional' de desvio de verba em obras do DNIT em MG

Membros da Polícia Federal e Controladoria Geral da União divulgaram detalhes de esquema criminoso (foto: Humberto Martins/EM/D. A. Press)







Os ilícitos envolvem, principalmente, contratos de obras de manutenção e ‘tapa-buracos’ em rodovias nas cidades de Oliveira, Prata e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Foram investigadas contratações desde 2014, até obras recentes. Os nomes das pessoas e das empresas envolvidas não foram revelados pela PF.





“O crime está institucionalizado dentro do DNIT. Começamos com a investigação na região de Oliveira, onde percebemos todas essas fraudes desde a gestação da obra. São obras pequenas, de manutenção de rodovias e tapa-buracos. São esses os pontos críticos. Vira um círculo vicioso, pois quando não se faz bem o serviço, ele nunca acaba. E as empresas ficam eternamente naquela obra”, explica a delegada da PF Márcia Franco Versieux.

A Polícia Federal apura desvios de meio bilhão de reais em obras do DNIT em Minas Gerais. A delegada Márcia Franco Versieux detalha como era calculado o valor da propina para os fiscais das obras.

Segundo membros da PF e da CGU, os desvios prejudicam a realização de novas pavimentações e têm ligação direta com as mortes ocorridas em acidentes nas estradas de Minas Gerais. Segundo membros da PF e da CGU, os desvios prejudicam a realização de novas pavimentações e têm ligação direta com as mortes ocorridas em acidentes nas estradas de Minas Gerais.





“Em 2019, foram 678 mortes em Minas Gerais, maior malha rodoviária do Brasil. Significativa parcela dessas mortes se deve a esse tipo de ações danosas à sociedade e aos cofres públicos”, declara Marcelo Silva Rezende Vieira, delegado regional executivo da superintendência regional da PF em Minas.

A operação

Os crimes são apurados no âmbito da Operação Zig Zag 2, mais uma fase da operação Rota BR-090 , deflagrada nesta terça-feira (15/12) pela Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal.

Para Marcelo Silva Rezende Vieira, delegado regional executivo da superintendência da Polícia Federal de Minas, parte das 678 mortes ocorridas nas estradas do estado têm relação direta com o desvio de verbas

O superintendente regional da CGU, Breno Barbosa Cerqueira Alves, revela que os servidores do DNIT receberam propina em forma de bens e eventos, para favorecer as empresas envolvidas no esquema.





“Nessa operação deflagrada em Uberlândia, a empresa forneceu um veículo para uso dos servidores locais do DNIT em troca dos favorecimentos nas medições e na prática de desvios nos pagamentos a essas empresas. Além disso, havia pagamentos de diárias em hotéis, eventos, confraternizações e outras ações que demonstram a influência dessas empresas sobre alguns servidores do órgão e com isso conseguem fazer funcionar esse sistema de desvios”, detalha.





A delegada Márcia Franco Versieux explica que as obras já nascem fraudadas e que há participação de diversos envolvidos. Desde os responsáveis pela licitação e principalmente dos fiscais.





“Desde a origem da obra, já há fraude. São obras carimbadas, em que se já sabe qual empresa vencerá a licitação. A partir daí, há combinação com os pregoeiros, fiscais das obras. A execução das obras é de má qualidade, com desvios e superfaturamento de valores”, explica.





Ela completa. “Especificamente na região do Prata, havia a medição real da obra e a medição inflada. As empresas tinham lucro entre 50% e até 70% do valor do faturamento. Por exemplo, em um dos meses a medição foi de R$9.382 e o valor enviado foi de como se fosse R$61 mil. Sobre essa diferença, eles calculavam 20% e esse valor era pago de propina para o fiscal da obra. O fiscal da obra recebia da empresa construtora esse salário, esse presente, todo mês”.