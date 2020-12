Semana começa com temperaturas em elevação em BH e interior

Manhã de céu claro em Belo Horizonte. Na foto, Praça Floriano Peixoto, na Região Centro-Sul da capital (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)





A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) perdeu força no último fim de semana. Com a trégua das chuvas, as temperaturas voltam a subir em Belo Horizonte e no interior de Minas Gerais nos próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).















No restante do estado, hoje e amanhã pode chover nas regiões do Triângulo Mineiro e Sul. A previsão, segundo Cléber Souza, é de possibilidade de pancadas isoladas até quarta-feira. Com a chegada da frente fria na quinta, também pode chover na Zona da Mata, Sul e na Região Central, levando a uma nova queda de temperatura.





Nesta segunda-feira, a temperatura mínima em Minas Gerais foi 13°C e a máxima pode chegar aos 37°C no Norte de Minas e no Triângulo.