Médicos da casa de saúde pediram colaboração popular para superar momento difícil (foto: Reprodução)

COVID-19: Médicos relatam em vídeo situação caótica em São João del-Rei https://t.co/wqf78KpOoX pic.twitter.com/kz7oL8wmt8 %u2014 Estado de Minas (@em_com) December 13, 2020

Dificuldades na captação de profissionais

A Santa Casa de Misericórdia de, no Campo das Vertentes, vive momento delicado no enfrentamento ao. A casa de saúde está com a área destinada à pandemia totalmente ocupada há cerca de uma semana. Em vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (13/12), médicos da instituição relatam a dramática situação e pedem apoio da população no respeito às medidas preventivas.Segundo o médico Sérgio Veloso, coordenador da ala destacada aos infectados pelo coronavírus, os novos pacientes têm chegado à Santa Casa com sintomas muito agudos. “A gente consegue ter uma rotatividade nos leitos, com alguns pacientes de gravidade menor. Mas, infelizmente, o que temos visto atualmente são pacientes chegando cada vez mais graves. Cada vez precisando de mais tempo de internação”, afirma.O vídeo foi gravado nesse sábado (13), no fim da tarde. Na gravação, Veloso relata que a alta procura por vagas tem impedido a recepção de doentes vindos de cidades vizinhas. “Uma característica da nossa unidade foi sempre receber os pedidos de vaga que chegaram aqui. Infelizmente, nos últimos dias, não temos conseguido atender a ideia de dar acolhimento a toda a população sempre que fosse possível e necessário. Estamos trabalhando no máximo de nossa capacidade nos últimos sete a dez dias”, sustenta.No mais recente boletim da, divulgado no sábado, havia 18 pacientes internados na ala de. Desses, seis tinham o auxílio de ventilação mecânica para respirar. Desde o início da pandemia, o hospital já recepcionou 234 cidadãos com suspeita da infecção. Vinte e três mortes foram registradas.“A guerra não acabou. Pelo contrário: agora, a gente está em nosso pior momento”, afirma a infectologista Janaína Teixeira, que dá expediente na instituição.A Santa Casa são-joanense enfrenta duro obstáculo na busca por novos: a ausência de profissionais capacitados para gerir as estruturas. O desabafo foi feito, no vídeo, pelo coordenador do hospital, Allysson Dângelo de Carvalho.“Temos tido bastante dificuldades em encontrar médicos, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem. Não é simplesmente abrir um leito e colocar equipamentos. A gente precisa colocar qualidade no atendimento à população”.