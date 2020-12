Motorista de carreta morre em acidente na BR-381 em Governador Valadares

Bombeiros foram acionados para ocorrência (foto: Reprodução/Redes Sociais)







O motorista de uma carreta morreu e outro ficou ferido na noite desse sábado (12/12) depois de se envolverem em um acidente na BR-381, próximo ao Rancho Glória, em Governador Valadares, Região do Vale do Rio Doce.









Ele foi retirado em segurança, estabilizado e conduzido à unidade hospitalar pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).









Duas carretas bateram de frente (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Já o condutor do outro veículo, Everaldo Antônio Resende, de 45 anos, foi encontrado já morto e preso às ferragens. Segundo os bombeiros, ele estava prensado pelo painel da cabine.





Os militares realizaram o desencarceramento do corpo, sendo preciso um guincho para separar os veículos. O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos periciais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceu na cena do acidente.