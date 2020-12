'Design Award 2020' reconhece UniBH como grande referência do setor

UniBH foi homenageado na categoria de Instituição de Ensino durante o 'Design Award 2020' (foto: Alexandre Milton/Divulgação) UniBH) recebeu uma homenagem durante a 10ª edição do evento “Design Award 2020” nessa quinta-feira (10/12). A Associação Brasileira de Empresas de Design do Brasil reconheceu a universidade como grande referência para o design brasileiro e também pela sua contribuição para o setor. O Centro Universitário de Belo Horizonte () recebeu uma homenagem durante a 10ª edição do evento “” nessa quinta-feira (10/12). A Associação Brasileira de Empresas de Design do Brasil reconheceu a universidade como grande referência para o design brasileiro e também pela sua contribuição para o setor.





prêmio Brasil Design Award conta com um corpo de jurados para avaliação dos projetos de design de 2020 - foram 12 presidentes de categoria e um presidente geral do júri, além de mais de 100 designers brasileiros de renome. São 10 categorias e 73 subcategorias, dando mais voz e oportunidades ao setor. A novidade da edição é a subcategoria de Estudantes com nenhum custo de incrição, além de bolsas para negros ou indígenas. Brasil Design Award conta com um corpo de jurados para avaliação dos projetos de design de 2020 - foram 12 presidentes de categoria e um presidente geral do júri, além de mais de 100 designers brasileiros de renome. São 10 categorias e 73 subcategorias, dando mais voz e oportunidades ao setor. A novidade da edição é a subcategoria de Estudantes com nenhum custo de incrição, além de bolsas para negros ou indígenas.





Além dos prêmios, o BDA homenageia pelo apoio ao design no ano uma instituição de ensino, outra de apoio, um veículo de mídia, um profissional de apoio ao design, um profissional/instituição de apoio à diversidade no design, o cliente do ano, a empresa e a pessoa que mais se destaca no segmento.





O UniBH foi um dos homenageados, na categoria de instituição de ensino. O diretor do câmpus Buritis do UniBH, Eduardo França, comemorou o reconhecimento.



“Para nós é uma honra imensa sermos agraciados com essa homenagem porque representa os frutos do trabalho de toda a equipe de Design do UniBH, que tem buscado fortemente a excelência em suas ações e oportunizado momentos de aprendizados, trocas e uma busca constante por conhecimento. Esse reconhecimento é o resultado de um trabalho sério e comprometido com a qualidade", comemora França.





Gustavo Greco, presidente da Abedesign, destaca o papel do setor e a relevância das frentes que atuam em prol deste universo.



“Cada vez mais é urgente discutir o papel social do design, entender o lugar e a atribuição da nossa profissão e a capacidade do design como disciplina que promove mudanças no entorno é o que mais nos motiva", afirma Greco.





Para ele, é impossível dissociar um projeto dos valores e dos conceitos que o originaram, das ideologias por trás dele. "O design nunca é neutro, considerando que, na maioria das vezes, fazemos projetos para o outro, ele terá sempre, fundamentalmente, um papel social. O desenvolvimento, promoção e representatividade do design é um ato político e se faz em cadeia."



Ele explica que, além dos escritórios e clientes, veículos, instituições de apoio e de ensino, associações, se unem em torno de um mesmo ideal: "a construção de um futuro desejável para o exercício da nossa profissão e essa homenagem é um reconhecimento desse trabalho mútuo”.





Sobre o curso no UniBH

O curso de Design no UniBH na graduação e pós-graduação dá aos alunos a oportunidade de ter o contato direto com a prática profissional. Além da experiência com os professores, eles contam com modernos laboratórios que podem contribuir para o desenvolvimento no mercado. O curso conta com a curadoria de Gustavo Greco, designer e diretor da Greco Design.