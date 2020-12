Empresário Fred Arbex é assassinado a tiros em Juiz de Fora

Corpo da vítima foi encontrado ao lado da caminhonete com marca de tiros (foto: PMMG/Divulgação) empresário Fred Arbex foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (11/12), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O crime ocorreu na rua de acesso a um condomínio, às margens da BR-040.



De acordo com informações iniciais, um caminhão baú, de pequeno porte, colidiu com a caminhonete da vítima enquanto seguia no sentido contrário. Logo depois, o empresário foi baleado e os criminosos atearam fogo no caminhão. Os Bombeiros foram acionados para conter o incêndio no veículo.





O corpo da vítima foi encontrado no chão, ao lado da porta do motorista. Ainda não há informações de quantas pessoas estariam envolvidas no homicídio, nem mesmo se outros veículos participaram da cena do crime.





A ocorrência ainda está em andamento.