Ibama fecha carvoaria clandestina em Montezuma, no Norte de Minas

Carvoaria clandestina funcionava dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável em Minas (foto: Divulgação/Nascentes Geraizeiras) Ibama, por meio do Núcleo de Fiscalização, fechou uma carvoaria clandestina que funcionava dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes Geraizeiras (RDS), no município de Montezuma, norte de Minas Gerais. Foi lavrada uma multa de R$ 74 mil. Além disso, um trator utilizado na carvoaria foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil de Montezuma. A área foi embargada e o infrator notificado para retirar os fornos do local.





13:44 - 10/12/2020 Operação Coalizão prendeu 19 pessoas e apreendeu 600kg de drogas A RDS, que é uma unidade de conservação federal localizada no bioma cerrado, foi criada em 2014. A reserva é de grande importância para a proteção das nascentes e córregos que abastecem e garantem recarga de água para centenas de comunidades do Norte de Minas e Sul da Bahia.





A solicitação feita pelo Instituto Chico Mendes, segundo uma fonte do Ibama, se deve pelo fato dela não ter força e nem poder para combater esse tipo de invasão e de atividade.





Quando os fiscais chegaram ao local, o Ibama identificou 37 fornos de carvão que operavam sem autorização do ICMBio, órgão gestor da unidade. Segundo informe do Ibama, os fornos de carvão, além de causarem poluição atmosférica, comprometem indiretamente a função ambiental da unidade, pois utilizam em abundância matéria-prima florestal que demanda alto consumo das águas protegidas pela RDS.





Uma outra irregularidade comprovada pelos fiscais do Ibama é que os trabalhadores identificados no local não dispunham de equipamentos de proteção individual, o que causa danos à saúde. A área seguirá sendo monitorada pelo órgão, com o objetivo de garantir que os fornos de carvão sejam efetivamente retirados do local.