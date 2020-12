Começa mais uma audiência de conciliação entre governo de Minas e Vale

Audiência ocorre na tarde desta quarta-feira (9) (foto: Juarez Rodrigues/DA/EM/Press)

Começou na tarde desta quarta-feira (9) mais umadeentre a Vale, o governo de Minas e demais partes interessadas, na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.A ação visa a reparação dos danosprovocados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019.A primeira audiência ocorreu em 22 de outubro e a segunda em 17 de novembro , ambas terminaram sem acordo entre as partes. A nova audiência foi marcada para hoje."Terminou sem acordo porque as instituições jurídicas, MPMG, Defensoria Pública, apresentaram uma contraproposta ontem à noite e a companhia Vale não tinha tido acesso ainda a essa contraproposta. Então, eles vão precisar de um tempo para se inteirar", informou o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Gilson Soares Lemes, no fim da audiência do dia 17.O governo de Minas pede ode R$ 54 bilhões, e a contraposta da Vale, de R$ 21 bilhões, não foi aceita. As tratativas por uma conciliação buscam evitar uma batalha jurídica de anos ou décadas, iniciando a reparação de danos socioambientais imediatamente.O governo ressalta que se trata de uma ação envolvendo danoseconômicos e sociais causados ao Estado, não interferindo em ações sobre direitos individuais dos atingidos, que constituem processos à parte.Durante todas as, movimentos dos atingidos pela barragem fazemna porta da sede do tribunal, na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte.