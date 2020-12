Macaco bugio ferido é resgatado em condomínio de Uberaba

Após ser resgatado, o animal foi levado para o Hospital Veterinário de Uberaba (foto: PMMA de Uberaba/Divulgação)

Equipe da Polícia Militar do Meio Ambiente de Uberaba resgatou na tarde desta terça-feira (8/12) em condomínio da cidade um macaco bugio macho que estava com ferimentos na cabeça e na pata direita.



O pedido para captura do animal foi feito pelo encarregado de obras do condomínio, que viu o animal em uma árvore.





Segundo informações da PMMA, o animal estava em cima de um galho da árvore. Os militares tiveram que usar uma escada e uma rede para conseguir imobilizar o bicho.

Após ser resgatado, o macaco foi levado para o Hospital Veterinário de Uberaba, onde vai ser avaliado e medicado, antes de ser devolvido ao seu habitat natural.





Macaco bugio ferido é resgatado em condomínio de Uberabahttps://t.co/BXPHDruxCe pic.twitter.com/W8NNYvExTP — Estado de Minas (@em_com) December 9, 2020





De acordo com o site InfoEscola, o macaco bugio tem hábitos herbívoros, corpo forte e cauda longa. Ele pode ser encontrado no Brasil desde o sul da Bahia até Rio Grande do Sul, sempre próximo a regiões florestais. Seu comprimento pode variar entre 30 a 75 cm e sua pelagem tem tons de marrom e ruivo. O bugio usa a cauda para auxiliar em deslocamentos, anda de forma vagarosa e costuma passar metade do dia repousando.

É um animal social, vive em grupos familiares, geralmente, de 3 a 15 indivíduos, podendo chegar a 40 indivíduos, sempre liderados por um macho.

A característica mais marcante dessa espécie é o som emitido pelos machos, que pode ser escutado a longas distâncias.