Na última sexta-feira antes da lei seca, bares enchem em BH

Cantora se apresenta atrás de plástico transparente, separada do público, no Bocão Bar (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) bares de Belo Horizonte estão cheios de clientes nessa sexta-feira (4/12), como uma espécie de despedida da cervejinha e dos drinques. Em razão do aumento de casos do novo coronavírus, a partir da próxima segunda-feira (7/12), o consumo de bebidas alcoólicas Osde Belo Horizonte estão cheios de clientes nessa sexta-feira (4/12), como uma espécie de despedida da cervejinha e dos drinques. Em razão do aumento de casos do novo, a partir da próxima segunda-feira (7/12), o consumo de volta a ser proibido em bares, restaurantes e outros locais de alimentação da capital , conforme decreto publicado pela Prefeitura de Belo Horizonte no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (4/12).









Tati conta que vai fechar o estabelecimento a partir da próxima segunda-feira. “Não vale a pena manter aberto”, conta. Segundo a proprietária, o sentimento de despedida tomou conta do bar. “O dia começou sem movimento, mas com a notícia de que iria fechar, todo mundo veio”, relata.





O Bocão Bar contou com música ao vivo nessa sexta-feira. A cantora estava com uma proteção que a separava dos clientes do bar. Segundo Tati, o Bocão segue todas as medidas de prevenção a COVID-19





O Decreto 17.484, assinado pelo prefeito Alexandre Kalil, leva em conta “as análises sistemáticas dos indicadores epidemiológicos e de capacidade assistencial realizadas pelo Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19”.



