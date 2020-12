Assaltantes invadem recepção de motel e fogem com dinheiro

Motel alvo dos assaltantes fica no Anel Rodoviário (foto: Reprodução da internet/Google Maps )





A polícia está atrás do trio que assaltou a recepção de um motel no Anel Rodoviário, Região Noroeste de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.









Assustada, a jovem correu e falou para as outras funcionárias se esconderem, temendo que criminosos invadissem o corredor dos quartos. A PM foi chamada, mas os criminosos haviam fugido.





Segundo a PM, o proprietário do motel compareceu ao local e mostrou as imagens das câmeras de segurança aos policiais. Os criminosos chegaram em um Gol prata às 4h36. Os três desembarcaram com marretas na mão e começaram a bater no vidro da recepção.





Em seguida, o motorista do carro e um homem que estava no banco de trás entraram. O motorista passou direto pelo caixa e foi até um móvel onde parte do dinheiro é guardada. Ele também levou o celular da recepcionista e o dinheiro que estava na gaveta do caixa. Ao todo, foram roubados R$ 500. Em seguida, os assaltantes voltaram para o carro e fugiram para o Anel Rodoviário sentido Vitória. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil Noroeste.