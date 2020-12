Pedro Leopoldo: batida entre dois caminhões deixa um homem ferido

Helicóptero Arcanjo leva vítima para o HPS João XXIII (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação ) cidente entre dois caminhões no km18, da MG-424, sentido Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou um homem de aproximadamente 40 anos ferido, no início da tarde desta terça-feira (1°/12). Um aentre dois caminhões no km18, da MG-424, sentido, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou um homem de aproximadamente 40 anos ferido, no início da tarde desta terça-feira (1°/12).

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada no caminhão de pequeno porte, presa dentro da cabine com o volante pressionando o tórax. Está consciente, porém com dificuldades para respirar.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, os envolvidos no acidente são Edward Pedro Carlos e Evandro Batista Guedes, mas ainda não soube informar qual dos dois é a vítima. O caminhão de grande porte, placa GQS-6D56, já foi liberado. O caminhão menor, placa HJW-3488, permanece no local.