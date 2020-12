Ex-prefeito de Taiobeiras volta para prisao em regime fechado

Praça em Taiobeiras recebeu escultura do ex-prefeito. A escultura foi retirada após reação da populaçao (foto: Prefeitura de Taiobeiras/divulgação)

O ex-prefeito de Taiobeiras (Norte de Minas), Joel Cruz Santos, de 80 anos, voltou para o regime fechado no último fim de semana. Ele foi levado para a cadeia pública de Bocaiuva (na mesma região). Joel Cruz está condenado a 43 anos de reclusão pelos crimes de estupro e abuso sexual de crianças e adolescentes e estava em prisão domiciliar.

Na semana passada, Joel Cruz teve o nome envolvido em uma polêmica na cidade que administrou. A Prefeitura de Taiobeiras colocou em uma praça da cidade uma escultura do ex-prefeito condenado por crimes sexuais crianças e adolescentes. A população reagiu, por meio das redes sociais, condenando a homenagem principalmente porque a praça em questão é destinada ao lazer das crianças. Diante da repercussão negativa, a escultura do ex-prefeito foi retirada do local.

A Prefeitura de Taiobeiras divulgou ““nota de esclarecimento”, na qual alega que a escultura de Cruz é “parte das obras do Projeto Faces da História, que foi idealizado com o objetivo de reconhecer a história político-administrativa de todos os gestores do município, relembrando seus feitos administrativos voltados para o crescimento da cidade”.

A Municipalidade argumentou que a ideia inicial foi instalar as esculturas “em locais que houvesse referência aos homenageados”. E que, desta forma, “a escultura em questão (de Joel Cruz) foi colocada na Praça Januário Martins por ser o endereço dos pais do ex-prefeito”.

Revitalizada recentemente, a praça conta com um mini parque infantil, com escorregador, balanços e outros brinquedos. A administração informou ainda que, diante da “repercussão causada pelo fato”, a comissão responsável pelo projeto “reuniu-se e decidiu retirar a escultura do local e avaliar a melhor forma de levar o projeto adiante”.

O ex-prefeito cumpria prisão domiciliar em Montes Claros, com o uso de tornozeleira eletrônica. A volta dele para o regime fechado foi determinada pelo juiz Richardson Xavier Brant, da Vara de Inquéritos Policiais e Execuções Penais de Montes Claros.

Não foi divulgado o motivo do retorno de Joel Cruz para o regime fechado. A reportagem tentou, mas conseguiu contato com a defesa do ex-prefeito.

Joel Cruz Santos foi preso preventivamente em abril de 2016 pela denúncia de estupro e abuso sexual de crianças e adolescentes. Ele estava foragido desde outubro de 2015 – quando foi decretada a prisão preventiva - e foi detido em uma de suas fazendas no município de Curionópolis, no Pará.

O delegado responsável pela investigação, Alessandro Lopes, informou que seis vítimas foram identificadas. Ele também disse que as próprias mães levavam as filhas para os atos sexuais com Joel que, segundo as investigações, pagava de R$ 20 a 200 pelas práticas. A defesa de Joel Cruz alegou que ele era inocente e que tudo não passava de perseguição política.

O ex-prefeito ganhou direito de responder o processo em liberdade. Mas, em agosto de 2018, ele foi preso, após a primeira condenação no processo por estupro de vulnerável.