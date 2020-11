Nova Lima volta a oferecer atendimentos odontológicos de urgência nas UBSs

Município volta a oferecer atendimentos odontológicos de urgência nas UBSs (foto: João Victor Moraes/Divulgação )

A prefeitura de Nova Lima, cidade da Região Metropolitana de BH (RMBH), anunciou nesta terça-feira (24), o retorno dos atendimentos odontológicos de urgência nos bairros do município. Os serviços estavam suspensos desde o início da pandemia.

Segundo a rede de saúde bucal de Nova Lima, os atendimentos de urgência e outros procedimentos inadiáveis serão oferecidos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

Além das UBSs, os atendimentos também estão sendo realizados no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), referência em procedimentos emergenciais na cidade. Os atendimentos odontológicos que eram oferecidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) foram transferidos para o CEO, já que a UPA funciona atualmente como Centro de Atendimento – Coronavírus (Ceacor).

Aumento de casos de COVID-19

A prefeitura retomou os atendimentos odontológicos de urgência em meio a uma escalada de casos de COVID-19 no município. Nas últimas duas semanas, Nova Lima registrou 479 novos casos da doença. Segundo os dados epidemiológicos mais recentes, são 4.742 infecções pelo coronavírus na cidade desde o início da pandemia.

A taxa de ocupação de enfermarias também se mantém relativamente alta desde 13 de novembro. Nesta terça-feira (24), 13 pacientes estavam internados nos leitos de enfermaria do município. Há duas semanas, havia três pacientes em leitos de enfermaria em Nova Lima.

A secretaria de Saúde afirmou que acompanha com atenção o aumento de casos, mas que no momento, ele não pressiona a estrutura de saúde do município. De acordo com a prefeitura, o alto número de casos de COVID-19 em Nova Lima se deve também ao grande número de testes realizados na cidade.

Através de nota, a prefeitura de Nova Lima afirmou que “os procedimentos (odontológicos) inadiáveis realizados seguem todas as medidas de segurança necessárias para reduzir as chances de contaminação. O governo municipal também segue acompanhando com atenção a evolução dos casos de COVID-19 na cidade e, se for preciso, poderá suspender esse ou qualquer outro serviço que julgar necessário de acordo com os dados epidemiológicos”.