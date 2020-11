Previsão: tempo fechado ainda prevalece em BH, mas chuvas perdem força

Céu nublado ao fundo do Edifício Niemeyer, um dos cartões-postais da capital mineira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)









Para os próximos dias na capital a previsão já é de chuvas cada vez mais pontuais, mas com tempo ainda fechado. As temperaturas amenas, entre 15°C e 30°C, prevalecem. O céu só deve abrir a partir do final de semana.





A expectativa do Climatempo é que o volume de chuvas do mês de novembro de 2020 em BH fique abaixo da série histórica de 239,8mm. A parcial até ontem (23), segundo o Inmet, era de 160,6mm.





7h40 - A previsão meteorológica indica que a terça-feira (24) será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada e rajadas de vento ocasionais. A mínima foi 17 °C, a máxima estimada é de 28 °C e a umidade relativa mínima do ar de 50%.



Em Minas





As áreas de instabilidade que atuam na divisa entre Minas e Bahia propiciam o tempo instável e as pancadas de chuva de intensidade de moderada a forte no Norte e no Leste do estado. Nas demais regiões, o avanço da massa de ar seco diminui a chance de precipitações.





Céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuvas isoladas em praticamente todas as regiões. No Norte, Noroeste e vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, pancadas e trovoadas isoladas. A mínima em Minas foi de 9°C, no Sul, e máxima será de 35°C, no Triângulo.

A terça-feira (24) ainda será de tempona capital mineira. A previsão é de céu entre muitasao longo de todo o dia, com possibilidade de pancadasdurante a manhã e a noite. A mínima foi de 17°C e a máxima será de 28°C.