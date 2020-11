Manhuaçu: menor que se exibia armado nas redes sociais é apreendido

(foto: PMMG/Divulgação) menor, que postou vídeos se exibindo com uma arma de fogo nas redes sociais, vinha incomodando as polícias Civil e Militar de Manhuaçu, na Zona da Mata. Nos últimos dias, a ostentação de um, que postou vídeos se exibindo com umanas redes sociais, vinha incomodando as polícias Civil e Militar de, na Zona da Mata.





Depois de receber informação de que se tratava de um menor de 14 anos, e que este morava no distrito de São Pedro do Avaí. Com as informações, os militares foram até o local e apreenderam o menor.









O menor infrator e um representante legal foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil.