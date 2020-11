Preso em Escarpas do Lago último integrante de quadrilha que explodiu agência

Balneário é conhecido pelas mansões no entorno de áreas represadas pela usina hidrelétrica de Furnas (foto: Luiz Coelho L&C/Wikipedia)

Uma vida de luxo em Escarpas do Lago, onde alugou uma mansão e fazia passeios de barcos, sempre cercado por homens, que diziam ser seus amigos, e mulheres. Este cenário acabou sendo determinante para a prisão do último integrante de uma quadrilha que explodiu os caixas eletrônicos do Banco do Brasil, em Uberaba, no ano passado. Doze integrantes da quadrilha já estavam presos. Só faltava este, que tinha prisão preventiva decretada.









A partir da denúncia de moradores de Escarpas de que um homem estaria ostentando e a grande movimentação na casa era suspeita, uma equipe do 12º BPM foi deslocada para Capitólio e, de lá, para Escarpas.





Os policiais fizeram um cerco à casa. No local, vários veículos começaram a se movimentar. O primeiro carro a sair foi seguido e interceptado, mas não era o homem procurado. Ele estava no segundo carro a sair, um Citroën. Também foi seguido e interceptado. Era o ladrão de banco que faltava.





Segundo o tenente Robson, que comandou a operação, na casa estavam outros criminosos e oito mulheres, todas contratadas pelo homem procurado. Na casa, eram promovidas festas, regadas a bebida e drogas. Ele foi detido e levado para a cadeia de Capitólio, de onde deverá ser transferido, em breve, para Uberaba.