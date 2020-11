COVID-19: taxa de transmissão em BH tem queda pelo segundo dia seguido

Belo Horizonte registrou 10 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



A maior parte das mortes foram de pacientes da Região Noroeste. Por lá, foram 205 vidas perdidas por causa da COVID-19. A Nordeste vem em seguida, com 195 falecimentos. Completam a lista as regiões Oeste (193), Venda Nova (187), Leste (174), Barreiro (172), Norte (157), Centro-Sul (156) e Pampulha (151).





Taxa de transmissão teve queda pelo segundo dia seguido, mas demanda por leitos apresentou aumento (foto: Divulgação/PBH) Assim como nessa terça, os leitos apresentaram aumento de demanda em relação ao balanço anterior. Na terapia intensiva, passou de 33,5% para 33,7%. Nas enfermarias, o índice foi de 30,7% para 33,1%. Os dois parâmetros permanecem na fase controlada, abaixo dos 50%, portanto. A prefeitura considera no índice a rede SUS e a suplementar.

A taxa de transmissão do novoapresentoupelo segundo dia consecutivo em Belo Horizonte. De acordo com o boletim publicado pela prefeitura nesta quarta-feira (18), o nível passou de 1,12 para. A semana começou com o número em 1,13. Apesar da redução, o alerta segue em ‘amarelo’.