Uberaba: divulgado o cronograma de matrículas da rede municipal de ensino

Atualmente, as aulas acontecem de forma on-line (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

A Secretaria de Educação de Uberaba divulgou, na tarde desta quarta-feira (18), um calendário completo de matrículas para 2021. O cronograma contém todas as diretrizes para a realização de matrículas de alunos para o ano de 2021, nas unidades de Educação Infantil e de Ensino Fundamental/Educação de Jovens Adultos (EJA) da Rede Municipal.



Para as efetivações, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba, os responsáveis devem observar o corte etário com a idade completada até 31 de março de 2021.





A matrícula de crianças na Educação Infantil da Rede Municipal obedecerá ao levantamento feito por meio do protocolo ao pedido de vagas.



Serão admitidas matrículas e/ou rematrículas para alunos da Educação Infantil em tempo parcial e/ou integral, conforme organização de turmas definidas pela SEMED/Unidade de Ensino, em decorrência das medidas preventivas para enfrentamento ao novo coronavírus.

Para o ingresso na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), ainda conforme a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba, o adolescente, no ato da matrícula, deve ter 15 anos completos.

Confira o cronograma:

De 23 de novembro a 4 de dezembro de 2020, matrícula para candidatos cadastrados no Protocolo de Vagas até 19/11/2020, referentes às vagas remanescentes.

Dia 16 de dezembro de 2020 haverá abertura do Sistema de Protocolo de Vagas para o ano de 2021.

De 16 a 23 de dezembro de 2020, período de inscrição para Chamada Pública/ 2020.

Dia 24 de novembro de 2020, divulgação do número de vagas para matrícula, na comunidade, com cópia à Diretoria de Ensino/Departamento de Ensino Fundamental/ Departamento de Inspeção Escolar.

De 7 a 15 de dezembro de 2020, período de inscrição para sorteio e/ou matrícula de candidatos que comprovem a existência de irmão frequente, ou filho de servidor municipal em exercício na Unidade de Ensino.

De 23 de novembro a 4 de dezembro, período de inscrição para o Cadastramento dos alunos que se encontram matriculados nas turmas da Pré-Escola II, na Rede Municipal de Ensino, no ano de 2020.

De 23 de novembro a 04 de dezembro, período de inscrição para o Cadastramento dos alunos matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental, das escolas Municipais Ricardo Misson e Reis Junior, que querem dar continuidade em seus estudos na mesma rede.

De 16 a 21 de dezembro de 2020, período de inscrição para sorteio e/ou matrícula dos candidatos à vaga inscritos no Cadastro Escolar, com apresentação do encaminhamento emitido pela SEMED.

De 04 a 06 de janeiro de 2020, período de inscrição e ou matrícula dos alunos que não realizaram a rematrícula, dentro do prazo estabelecido pela SEMED.

Dias 7 e 8 de janeiro de 2021, período de inscrição para sorteio e/ou matrícula de candidatos à vaga, obedecendo ao critério de zoneamento.

Dias 11 e 12 de janeiro de 2021, período de inscrição para sorteio e/ou matrícula de candidatos à vaga, fora do zoneamento.

Dia 13 de janeiro de 2021, encaminhamento à SEMED do número de matrículas efetivadas e número de vagas existentes por ano de escolaridade/turma.

Documentos





Cópia da certidão de nascimento (preferencialmente o modelo atual) Cópia do CPF do aluno; cópia do comprovante atualizado de endereço Cópia do cartão de vacinas atualizado Cópia do RG ou de identificação com foto a ser apresentado pelo aluno maior de 18 anos (para EJA) Cópia do RG ou de identificação com foto e CPF do responsável legal do aluno menor de idade; cópia do Cartão do SUS do aluno Cópia do Número de Identificação Social (NIS) do aluno beneficiário do Programa Bolsa Família Via original do histórico escolar ou declaração de transferência. Para a realização de matrícula nas Unidades de Ensino, segundo a Secretaria de Educação de Uberaba, os pais ou responsáveis legais, e o aluno maior de 18 anos devem apresentar os seguintes documentos: