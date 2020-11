Acidente complica trânsito no Anel Rodoviário na tarde desta quarta-feira (18)

Acidente ocorreu próximo à Praça São Vicente, no sentido Cidade Industrial (foto: WhatsAapp/Reprodução)

Umaentre ume uma motocicleta no, no Bairro, na Região Noroeste de Belo Horizonte, complicou o trânsito na tarde desta quarta-feira (18).De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu próximo à Praça São Vicente, no sentido Cidade Industrial. Segundo a corporação, um motociclista de 35 anos foi atropelado por um caminhão na referida rodovia.Ele apresenta fratura nas pernas está consciente.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local.