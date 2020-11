Risco geológico: Defesa Civil de BH alerta para possibilidade de deslizamentos

Na foto, deslizamento na Vila São Francisco, no Bairro Carlos Prates (foto: 12/02/2020 - Edesio Ferreira/EM/D.A Press) risco geológico alto até sábado (21). As fortes chuvas dos últimos dias e a tendência de permanência do mau tempo pode ser preocupante em Belo Horizonte. A Defesa Civil da capital emitiu um alerta dealto até sábado (21).





O aviso foi publicado por causa da possibilidade de deslizamentos que ocorrem com o encharcamento do solo. De acordo com o órgão municipal, alguns sinais podem avisar que o empreendimento está em risco, confira:





Trinca nas paredes;

Água empoçando no quintal;

Portas e janelas emperrando;

Rachaduras no solo;

Água minando da base do barranco;

Inclinação de poste ou árvores.





10h19 - Em virtude da tendência de novas chuvas, risco geológico alto até sábado (21). Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos.



