Criminosos em moto disparam tiros contra candidatos a prefeito e vice no interior de Minas

Rennan Arrighi (PSDB) e vice-prefeito Fábio Barbosa (Patriota) (foto: Reprodução/TRE) candidatos a prefeito Rennan Arrighi (PSDB) e vice-prefeito Fábio Barbosa (Patriota) sofreram tentativa de homicídio no início da madrugada desta sexta-feira (13), em Piraúba, na Zona da Mata mineira. Uma dupla de moto atirou contra as vítimas e fugiu. Osa prefeito Rennan Arrighi (PSDB) e vice-prefeito Fábio Barbosa (Patriota)tentativa deno início da madrugada desta sexta-feira (13), em, na Zona da Mata mineira. Uma dupla de moto atirou contra as vítimas e fugiu.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), as vítimas relataram que conversavam na calçada, próximos a uma loja de celulares, quando dois homens em uma moto se aproximaram, e efetuaram vários tiros. Assustados, Rennan e Fábio se esconderam atrás de um carro e não foram atingidos.





Logo em seguida, os autores dos disparos fugiram em direção à cidade de Guarani, que fica a 12 quilômetros de distância.





De acordo com a perícia, foram encontrados três marcas de tiros; uma no carro - que pertence ao candidato a prefeito Rennan Arrighi; uma na porta de aço, localizada ao lado da loja; e uma na parede da loja. Além disso, a perícia recolheu dois projéteis de arma de fogo.





No momento do crime, Fábio Barbosa sofreu escoriações leves no joelho e pé. Ele foi encaminhado ao hospital de Piraúba para atendimento.





A PM iniciou cerco na região logo após o atentado, e busca imagens de câmeras de segurança para descobrir o paradeiro dos autores.





Uma hora antes da tentativa de homicídio, os dois candidatos tiveram contato com a PM. Os candidatos percorriam os bairros, com um segurança, com o intuito de fiscalizar compras de votos.





Conforme relatado no boletim, eles não sabem quem são os autores do atentado.





O candidato a prefeito Renann é engenheiro, tem 27 anos e concorre às Eleições pela primeira vez. Já Fábio, 31 anos, concorreu ao cargo de vereador nas Eleições de 2012, mas não foi eleito.

