Pró-reitor da UFSJ morre em decorrência da COVID-19

Stênio atuava como professor associado III, em Divinópolis (foto: Divulgação/UFSJ)

A comunidade acadêmica de São João Del-Rei sofreu uma grande perda. O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação (Prope) da Universidade Federal de São João Del Rei, professor Stênio Nunes Alves, morreu na manhã desta quinta-feira (12), em decorrência de complicações provocadas pela COVID-19.



Integrante da UFSJ desde 2008, Stênio deixou um grande legado para trás. Foi membro da Câmara de Iniciação Científica da UFSJ e, por dois mandatos, membro da Câmara de Gestão do CCO. O professor também atuou na extensão da universidade, nas áreas de desenvolvimento tecnológico.

Foi ainda vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular e, no mesmo programa, orientou mestrado e doutorado, desenvolvendo projetos relacionados à toxicidade de produtos químicos e bioativos contra mosquitos. Atualmente, era professor associado III, atuando no campus Centro-Oeste Dona Lindu (CCO), em

O pró-reitor era bacharel em Parasitologia, licenciado em Ciências Biológicas pela UFMG, mestre e doutor em Entomologia pela Universidade Federal de Viçosa e Universidade Federal de Minas Gerais, respectivamente.

Em nota, a UFSJ lamenta a perda do professor e declara luto de três dias. “O Anjo estará com você, querido Stênio, nesse instante de travessia, quando chegares ao lugar do mistério em que Alessandra, que tão cedo também partiu, te espera. Estará com seus filhos, que ficam conosco para honrar sua memória e nos lembrar como semearam alegrias entre todos nós. Estará com nossa equipe, que levará adiante o que aprendemos com sua plácida sabedoria e serena conduta, geralmente resumida na frase “Stênio é um cara muito legal”, com a qual expressávamos o contentamento que era trabalhar com você.”

