COVID-19: Valadares e Ipatinga registram cinco mortes nesta quinta-feira

A porta da Policlínica Municipal de Governador Valadares estava movimentada na tarde desta quinta-feira (12) (foto: Tim Filho)





Em Ipatinga, a prefeitura confirmou, nesta quinta-feira, mais duas mortes decorrentes de complicações por COVID-19. As vítimas são uma mulher de 85 anos, moradora do Bairro Vale do Sol, que faleceu nesta quinta, e um homem de 92 anos, do Bairro Bethânia, que morreu dias atrás.





Este último óbito entrou para estatística após resultado do exame que confirmou positivo para a COVID-19. Ambos estavam internados no Hospital Márcio Cunha. Com a confirmação dos novos óbitos, Ipatinga soma 227 pessoas que perderam a vida por complicações da doença.

de Governador Valadares,(PSDB), que testou positivo para a COVID-19 na última segunda-feira (9), continua internado em um hospital particular de São Paulo (SP), cujo nome não foi divulgado pela prefeitura. Nesta quinta-feira (12), o poder Executivo Municipal informou que o estado de saúde do prefeito é estável.