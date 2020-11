Em Uberaba, cerca de 90% dos testes rápidos via drive-thrus deram negativo

A Secretaria de Saúde de Uberaba/Diretoria de Vigilância em Saúde já realizou 11.301 testes rápidos para a COVID-19 por meio dos drive-thrus (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) localidades de Uberaba, aproximadamente 90% dos resultados foram negativos (10.196), enquanto cerca 10% deram positivos (1.105), segundo informações da Secretária Municipal de Saúde (SMS). Após a realização de mais de 10 mil testes rápidos via drive-thrus em trêsde Uberaba, aproximadamente 90% dos resultados foram negativos (10.196), enquanto cerca 10% deram(1.105), segundo informações da Secretária Municipal de Saúde (SMS).









Ainda há cerca de 4 mil testes para serem realizados em três pontos da cidade: Universidade de Uberaba (Uniube), Avenida Nenê Sabino, 1801; Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel) com entrada pela Rua José João Naves, no Abadia; e Praça do Quartel, entrada pela Avenida Lucas Borges.





De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde, Robert Boaventura, recentemente, houve aditivo para mais cinco mil testes. Ainda segundo ele, não existe data prevista para o encerramento dos testes rápidos via drive-thrus em Uberaba, sendo que a SMS pretende esgotar os 15 mil testes disponibilizados.





A SMS, dentro do Plano de Testagem Municipal Qualificado, iniciou o a testagem rápida para a COVID-19, via drive thru, em 10 de setembro. A testagem pode ser agendada para qualquer pessoa acima de dois anos de idade no portal Saúde Ativa, pelo link www.uberabacontracovid.com.br.





De acordo com a SMS, para realizar o teste a pessoa deve apresentar sintomas de síndrome gripal, como tosse, febre, dor de cabeça, coriza, diarréia, dor abdominal, perda de olfato ou do paladar ou ter tido contato próximo com caso positivo há mais de 10 dias e menos de 30. “É preciso apresentar comprovante de residência, documento com foto ou certidão de nascimento para realizar a testagem. Caso a pessoa atrase ou não compareça no dia e hora marcados, ela perderá a vez. O resultado será encaminhado para o e-mail informado no momento do cadastro”, diz nota da SMS.