Mercado Municipal de Caratinga reabre neste sábado (7)

Mais de um milhão de reais foram investidos na reforma (foto: Divulgação/Prefeitura)

Após mais de um ano de obras, os moradores de Caratinga poderão voltar a frequentar o Mercado Municipal Roberto Resende Carli ou “Feira Livre”, como é mais conhecido. No sábado (7), o mercado será reaberto para o público, respeitando os protocolos de segurança contra a COVID-19.



A obra iniciou em abril do ano passado, com previsão de conclusão para abril deste ano, porém a entrega atrasou seis meses. O projeto de reforma e ampliação contou com recursos do governo do estado oriundos da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) no valor de R$ 800 mil e com R$ 500.119,97 de recursos próprios do município.

O novo Mercado Municipal terá uma nova proposta de funcionamento. Antes o funcionamento ocorria apenas aos sábados, com a reforma, após a fase inicial de adequações, o espaço ficará aberto ao público de segunda a segunda. Outra novidade é que agora haverá uma setorização dos produtos: hortifruti, laticínios; carnes e embutidos; paisagismo e artesanato; além da praça de alimentação

De acordo com a prefeitura, os grandes beneficiados do projeto são os feirantes. “Os feirantes foram envolvidos desde o princípio, através da associação de produtores. Antes o mercado contemplava cerca de 100 produtores, agora estima-se que mais de 200 serão beneficiados” afirmou a divulgação.

Durante esta quinta (5) e sexta (6), os feirantes podem entrar no novo ambiente para se prepararem para receber o público. Além disso, todos passaram por uma série de capacitações fruto de uma parceria com o Sebrae, a CDL, o Sicoob Credcooper e a Signet.

O Mercado Municipal receberá o público a partir deste sábado, dia 7, de 6h às 17h. Haverá a disponibilização de álcool em gel, sendo obrigatório o uso de máscara e a manutenção do distanciamento social.

20 anos de história

Não se sabe ao certo a data de sua fundação, mas a “Feira Livre” já funciona há mais de 20 anos em Caratinga. Com uma dinâmica de feirinha de rua, os produtores expunham seus produtos ao ar livre, em um espaço próximo ao mercado atual.

Com uma grande demanda da população, em meados de 2010, um galpão, que antes era utilizado pelo Instituto Brasileiro do Café (IBC), se tornou o novo espaço dos produtores. Com o novo espaço consolidado, a iniciativa se transformou no Mercado Municipal de Caratinga.

Em novembro de 2019, o prefeito, Welington Moreira, oficializou a denominação no mercado para Roberto de Resende Carli, uma homenagem ao falecido comerciante. Roberto Carli foi uma grande influência na cidade e um dos pioneiros no segmento de supermercados.

A partir de agora a ideia é que o mercado evolua para atender as necessidades dos feirantes e da comunidade. Durante o planejamento da nova reforma, foram feitas visitas ao mercado de Belo Horizonte e Teófilo Otoni e o modelo será reproduzido em Caratinga.