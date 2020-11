Mineiro lança música em homenagem às vítimas de Mariana

Paulim Sartori (foto: JP Sofranz/Reprodução) poeta ou um compositor é melancólico e inquieto. E numa criação, isso se mistura a um desejo urgente de transformação. Pois tudo isso define o multiinstrumentista, arranjador e compositor mineiro Paulim Sartori, para que criasse 'Um rio'. A canção é inspirada no desastre ambiental de Mariana, que está completando cinco anos. Dizem que umou umé melancólico e inquieto. E numa criação, isso se mistura a um desejo urgente de transformação. Pois tudo isso define o, arranjadorcompositor, para que criasse '. A canção é inspirada noambiental de, que está completando cinco anos.







"Confrontando aquilo que representava o perdido com o que restou, me foi indispensável, na letra da música, caracterizar a derrocada ético-política acobertada de falso moralismo a que somos reiteradamente submetidos em nossa história recente, e ambientá-la no cenário devastador da mineração no Brasil, especialmente em Minas Gerais. Às vésperas de completar meus 30 anos e lembrando os cinco anos desde o crime ambiental em Mariana, sinto que é necessário pôr a música a serviço da escuta; lançá-la, agora na dimensão do que é público, se me acomete, portanto, como significativo”, diz o músico.



Assista 'Um rio':





A produção tem alusões ao ritmo combativo do boi-bumbá, tradição com forte herança indígena do norte do país. 'Um rio' é um brado de exaltação à força da diferença e está sendo lançado nos formatos videoclipe e single.





Paulim Sartori se junta ao Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) para que o clipe seja lançado como parte da 'Jornada de Lutas'. No próximo dia 20, o single chegará às plataformas digitais de 'Streaming'. E haverá também uma ação beneficente em 4 de dezembro.





O clipe é dirigido e montado pela artista plástica Júlia Baumfeld, com concepção e pinturas da psicanalista e também artista plástica Olívia Viana. O vídeo traz imagens que buscam ressignificar o território assombrado pela tragédia, como se as pinceladas devolvessem o rio doce ao nosso combalido Brasil.





Produzidas para o projeto Córregos Vivos, as obras de Olívia e seus periféricos, como as próprias paletas de tinta utilizadas no processo criativo, são investigadas pelas lentes de Júlia, justapondo vídeos e foto-vídeos. “Ora permitindo a apreciação minuciosa das texturas, ora reconstruindo o movimento de maneira brusca, com quadros que saltam ansiosamente uns aos outros”, analisa o artista.





Paulim Sartori é instrumentista, arranjador e compositor mineiro. Estudou com o violonista Tabajara Belo e passou pela Escola de Música da UFMG. Foi vencedor do prêmio BDMG Jovem Instrumentista em 2016; artista selecionado para OneBeat 2017 e Art OMI 2020, ambas residências artísticas renomadas dos EUA; e já trabalhou com diversos expoentes da música mineira, como Lô Borges, Ceumar, Juliana Perdigão, Kristoff Silva e Makely Ka, dentre muitos outros, transitando entre a canção e a música instrumental, alternando-se entre contrabaixo, violão/guitarra, bandolim e piano.





Atualmente se apresenta ao lado de nomes como Alceu Valença, Rafael Martini, Orquestra Ouro Preto e Lívia Mattos. É idealizador e diretor musical dos projetos Kriol, que investiga interseções entre as músicas de Cabo Verde e Brasil; e Todas las Puertas, trabalho artístico multidisciplinar premiado internacionalmente, concebido e produzido ao lado da percussionista colombiana Johanna Amaya. Compõe e produz trilhas sonoras para cinema, circo e televisão.





A letra





UM RIO (Paulim Sartori)





Um rio não se rende

Cegar-se é um assédio

Depois de cada dente

Sorrir, um sortilégio

E arde a arma quente

de todo privilégio





Um índio morto é pouco

Um leito seco, um porco

na lama de Deus





As distrações baratas

nos valem cada órgão

Verniz, terno e bravatas

desaguam, nos afogam

Discórdias tão pacatas

afins a toda norma





Bandido morto é pouco

Um livro lido é parco

no reino de Deus





Louvai o pecador

Antes prazer que dor

Sem culpa e sem temor





Antes que a providência

Melhor a diferença,

a dissonância e o suor





Que a dúvida seja o martelo

Que a febre não mate o que resta

Que não haja súdito ou servas





Que o veneno não toque o rastelo

Que o corpo não seja uma aresta

Libertem-se os bichos e as ervas