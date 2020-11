Monte Verde deve receber 300 mil turistas até o fim do ano (foto: Prefeitura de Monte Verde/Divulgação)

Um dos pontos turísticos mais procurados no Sul de Minas, o distrito de, em Camanducaia, deve receber até o fim de dezembro cerca de 300 mil. Este mês, o local completa 70 anos e vai celebrar a data em grande estilo, mas com algumas alterações por causa dada COVID-19.

De acordo com a Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (Move), responsável pelo desenvolvimento dolocal, será feita a maiornatalina da história do distrito. Onas comemorações é de R$ 1 milhão.



O tema, ‘Natal cultural nas montanhas - Uma história em Bauer’, foi inspirado nas pinturas Bauer, que são manifestações artísticas alemãs feitas por camponeses que passaram pela região.

Festa natalina será a maior já realizada em Monte Verde (foto: Arquivo Prefeitura)

Monte Verde

Turismo na pandemia

Entre asprincipais estão o desfile em homenagem aos fundadores do distrito, a caravana que levará personagens natalinos pelas ruas, um vilarejo com teatro de bonecos, oficinas de artesanato, a cabana do Papai Noel, apresentação de artistas em vários pontos doe a decoração de 40 pinheiros.Segundo a assessoria de comunicação da Move, tudo será feito dentro das normas para evitar a propagação da. Por causa disso, algumas alterações foram feitas. As crianças, por exemplo, não poderão ter contato físico com o Papai Noel, que só vai ser visto a distância."Cada uma das atrações foi pensada para encantar, mas com mobilidade para evitar aglomerações e respeito ao distanciamento. Fizemos o estudo da capacidade de público, uso de equipamentos de proteção e disponibilização de insumos para higienização e biossegurança", explica Rebecca Wagner, presidente da Move.A abertura oficial doserá em 19 de novembro e a festa vai até 3 de janeiro.Monte Verde tem cerca de 5 mil habitantes e fica a 100 quilômetros de. De acordo com a assessoria de comunicação da Move, o distrito entrou na lista de um site de viagens como um dos 10 lugares mais acolhedores do mundo. Segundo a, em 2019, mais de 500 mil turistas passaram pelo distrito, 60% deles entre maio e agosto.Os mais de 150 hotéis e pousadas de Monte Verde reabriram as portas no início de junho. Segundo a prefeitura, ospodem trabalhar com até 70% da capacidade.só podem entrar no distrito se já tiverem feito reservas.