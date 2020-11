De surf na lama a bloqueio na BR-381, atingidos de Mariana cobram justiça

Manifestantes cobram justiça para atingidos do rompimento em Betim (foto: Divulgação/MAB)

Surfistas e atingidos do litoral capixaba se manifestam surfando no mar de rejeitos (foto: Divulgação/Asr_Regência)

Entre Betim e São Joaquim de Bicas, nas vias de acesso à BR-381 (Fernão Dias), dezenas de atingidos da bacia hidrográfica do Rio Paraopeba, devastado pelo rompimento de Brumadinho, protestaram em solidariedade aos atingidos da bacia do Rio Doce com faixas e bandeiras. Os manifestantes do Paraopeba cobram por justiça nos dois rompimentos, exigindo auxílios financeiros emergenciais e programas de renda. O Estado de Minas produz série sobre os direitos humanos dos atingidos desde o dia 1º. "Apesar da gravidade da situação, chegamos a meia década sem reparação dos direitos dos atingidos. A impunidade é evidente. Na região, o lucro foi colocado acima da vida. O crime se 'renova' cotidianamente nos locais por onde passa a lama de injustiças", afirma nota do movimento dos Atingidos por Barragens, uma das lideranças do movimento.O rompimento da barragem operada pela Samarco, em Mariana, despejou 44 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro devastando a Bacia Hidrográfica do Rio Doce e o mar capixaba, deixando 19 mortos e 700 mil atingidos em 39 municípios."Centenas de famílias seguem ainda morando em casas alugadas porque, passados cinco anos, a empresa não reassentou e nem aceitou reparar as famílias com novas moradias e locais de trabalho adequados", diz a nota.Na outra ponta do Rio Doce, em Regência Augusta, vilarejo de Linhares (ES), onde o Rio Doce carreou os rejeitos do rompimento para o mar, a associação de surf promoveu um ato em favor dos direitos dos atingidos com uma grande roda de surfistas e barcos de pescadores no local conhecido como "Boca do Rio"."Para as comunidades atingidas, foi tempo de sofrimento, de luta e de resistência. Neste ano, a comunidade de Regência recebe as comunidades atingidas pelo crime da Samarco, Vale e BHP para denunciar o descaso e a injustiça nestes 5 anos".