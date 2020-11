(foto: PCMG/Divulgação) dinheiro apreendidos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), durante a operação Cyber Lance, realizada nessa quarta-feira (4) nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. Sete pessoas foram presas e R$ 160 mil emapreendidos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), durante a operação Cyber Lance, realizada nessa quarta-feira (4) nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.









Além do dinheiro, foram apreendidos cinco veículos de luxo, incluindo duas motos. Um apartamento avaliado em R$ 300 mil também foi sequestrado judicialmente.





Pela PCMG, a operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia Civil em Unaí. "Apenas no ano de 2020, foram registradas mais de 900 ocorrências de fraudes de leilão falso em Minas Gerais, com um prejuízo estimado em R$ 50 milhões. Na cidade de Unaí, foram identificadas nove vítimas, com R$ 577 mil em perdas”, informa a delegada à frente das investigações, Gabriela Mol Câmara.





No Rio de Janeiro, uma ação conjunta de policiais civis do RJ e seis policiais civis de MG, resultou no cumprimento de mandado de busca apreensão na residência dos investigados. Na ocasião foram apreendidos documentos relacionados com os crimes e celulares usados pelos suspeitos.





Conforme informações do delegado Samuel Neri, que coordenou a ação da PCMG no Rio de Janeiro, as equipes também prenderam um dos alvos da operação, um jovem de 22 anos, e colheram declarações de outros envolvidos.