COVID-19: morre irmã de candidato a prefeito de Uberaba

Boletim desta terça-feira (6), o último divulgado pela Prefeitura de Uberaba. A enfermeira Antônia Freitas foi a 161º vítima fatal da COVID-19 na cidade (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Antônia das Graças Andrade Freitas, de 68 anos, irmã do candidato a prefeito de Uberaba, Heli Andrade, morreu na madrugada desta quarta-feira (7), por volta das 2h, na UTI do Hospital São Domingos, em Uberaba, Triângulo Mineiro.





Ela esteve internada durante uma semana no hospital particular. O seu sepultamento aconteceu às 9h no Cemitério São João Batista e devido a pandemia não houve velório.





De acordo com informações da assessoria de Heli Andrade, Antônia Freitas foi enfermeira de unidade de saúde em Uberaba, e trabalhava ativamente em benefício da população da cidade. A profissional da saúde, ainda de acordo com a assessoria de Heli, não tinha comorbidades.

Em Uberaba, COVID-19 já matou 161 pessoas.





Antes do falecimento da enfermeira Antônia Freitas, segundo o último boletim desta terça-feira (6), o novo coronavírus já havia matado 160 moradores de Uberaba. Os casos positivos na cidade já somam 6.227 positivos, sendo que destes, 5.681 estão recuperados. Desta forma, segundo a Secretária de Saúde de Uberaba, 546 pessoas estão em atendimento domiciliar e hospitalar.





Com relação a ocupação de leitos de UTIs dos hospitais públicos do município, 46% estão com pessoas vítimas da doença, o que representa 45 pessoas internadas. No que diz respeito a ocupação de leitos de enfermaria destes hospitais, 41% de ocupação, o que representa 55 pessoas internadas.





Através do portal www.uberabacontracovid.com.br é possível acompanhar todas as projeções e dados do enfrentamento à COVID-19 em Uberaba. Também no portal, seguindo critérios especificados, pode ser feito o cadastro para a testagem qualificada.