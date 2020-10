COVID-19: Prefeitura de Pouso Alegre confirma mais quatro mortes

Cidade está com isolamento social abaixo dos 40% desde os primeiros meses da pandemia. (foto: Arquivo Terra do Mandu)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, confirmou, nesta terça-feira (06), mais quatropelano município. O total de óbitos causados pelo coronavírus chegou a 67. São 30 mortes entre 5 de setembro e 6 de outubro.

Pouso Alegre é a cidade do Sul de Minas com o maior número de óbitos pelo coronavírus. São 21 a mais do que Itajubá, que vem em segundo lugar com 46 vítimas.

Em Pouso Alegre, o total de moradores infectados com o vírus é de 2.914, sendo que 2.718 estão, o que representa 92% dos contaminados. Ou seja, conforme os dados da prefeitura, são 196 pessoas com o vírus ativo, que cumprem quarentena em casa ou estão internadas em hospitais.

Ocupação de UTI está abaixo de 40%

A taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade está em 39,39%, com 11 das 33 vagas com pacientes. Já os leitos clínicos estão em 38,33% de ocupação, com 23 das 60 vagas com pessoas em tratamento da COVID-19.

Cidade já liberou quadras e campos de futebol

A prefeitura local editou neste mês mais um decreto autorizando novas atividades no município. As quadras esportivas e os campos de futebol foram liberados, mas sem público, além das pessoas que vão praticar alguma atividade nesses espaços.

Os bares e restaurantes também voltaram a funcionar de acordo com seus respectivos alvarás, cancelando as regras do decreto anterior que estipulavam horários para fechar.

E nesta segunda-feira (05), o Parque Municipal voltou a ser aberto ao público, após quase sete meses fechado. Por enquanto, o espaço dedicado às práticas de lazer, atividades físicas e contemplação da natureza funcionará apenas durante a semana, no horário das 7h30 às 16h, conforme informou a assessoria de imprensa da prefeitura, permanecendo fechado aos sábados e domingos.