Campanhas de multivacinação e contra a poliomielite começam nesta segunda em BH

(foto: PixaBay/Reprodução)

Começam nesta segunda-feira (5), as campanhas de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação. Em Belo Horizonte a expectativa é de vacinar cerca de 105 mil crianças de 1 a 4 anos com aoral contra a paralisia infantil (VOP), a famosa. As campanhas vão até o dia 30 de outubro e, mesmo com a pandemia da COVID-19, é imprescindível que pais e responsáveis procurem os postos de saúde já que a vacina é de fundamental importância para manter a erradicação da